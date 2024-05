Violences en Nouvelle-Calédonie : en quoi consiste l'état d'urgence, décrété par Emmanuel Macron ?

Les affrontements se sont poursuivis en Nouvelle-Calédonie, dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 mai, malgré l'instauration d'un couvre-feu dans l'archipel. Emmanuel Macron a décrété ce mercredi l'état d'urgence "pour faire revenir l'ordre républicain". On vous explique ce que cela implique.

En réaction aux violences qui se poursuivent en Nouvelle-Calédonie, plusieurs responsables de droite ou d'extrême droite, mais aussi de la majorité, à l'instar de Sonia Backès, ancienne ministre et cheffe de file des loyalistes à Nouméa, ont demandé que l'état d'urgence soit instauré sur ce territoire.

La réponse de l'Etat a été rapide. Emmanuel Macron a décrété l'état d'urgence ce mercredi en milieu de journée, à l'issue d'un Conseil de défense dédié à la situation sur l'île. L'objectif étant, selon le président de la République, de "faire revenir l'ordre républicain" sur ce territoire.

On vous explique ce que cela implique.

Renforcer le pouvoir des autorités civiles

Prévu par la loi du 3 avril 1955, ce dispositif juridique d'exception peut être décidé "sur tout ou partie du territoire" français, soit "en cas de péril imminent" soit en cas d'événements "présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique". Il est officialisé suite à un décret pris en Conseil des ministres. Du fait de son exceptionnalité, ce régime doit être temporaire. Au-delà de 12 jours, il ne peut être autorisé que par la promulgation d'une nouvelle loi qui fixe la durée définitive de l'état d'urgence.

Une fois déclaré, il permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles, en l'occurrence, en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République, Louis Le Franc. Dans ce cadre, certaines libertés publiques ou individuelles peuvent être restreintes. La circulation des personnes ou des véhicules dans certains lieux peut par exemple être réduite, les règles concernant l'assignation à résidence ou les perquisitions sont allégées ou encore, la fermeture provisoire "des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature" peut être ordonnée. L'état d'urgence ne régit en rien l'affectation de forces de l'ordre dans le territoire concerné.

L'état d'urgence a été introduit dans la législation française en réaction à une vague d'attentats en Algérie menée à partir de novembre 1954 par le Front de libération national (FLN) algérien, alors que ce pays était toujours considéré comme faisant partie de la France. Depuis, ce régime d'exception a été décrété à plusieurs reprises. Ce fut le cas en 1958, pendant trois mois en France métropolitaine, après le coup d'État d'Alger, le 13 mai de cette même année. En 1961, suite au putsch des généraux à Alger, l'état d'urgence est à nouveau décrété en France métropolitaine. Il est alors prorogé plusieurs fois, jusqu'au 31 mai 1963.

La Nouvelle-Calédonie a déjà été sous état d'urgence, en janvier 1985, suite à des affrontements violents entre indépendantistes et anti-indépendantistes. Les dernières utilisations de ce régime d'exception ont eu lieu lors des émeutes de banlieues en 2005 et suite aux attentats de Paris et de Saint-Denis, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015. Après cet événement, l'état d'urgence a été prorogé plusieurs fois et a finalement pris fin le 1ᵉʳ novembre 2017, lors de l'entrée en vigueur une loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.