Violences faites aux femmes : Emmanuel Macron précise les contours du "Pack nouveau départ"

Dans une vidéo jointe à son Tweet, tournée depuis Dijon, Emmanuel Macron a décrit brièvement les contours de ce dispositif. Il est ainsi revenu sur la situation des femmes qui ont déposé plainte, un moment qui signe "un changement de vie" : "On va peut-être devoir quitter son domicile, ou on se met à l'abri. On a besoin d'être accompagné par nos associations, par les services de l'État. C'est l'objectif de ce 'Pack nouveau départ'", a-t-il indiqué.

Ce nouveau mécanisme "va permettre qu’il y ait un accompagnement vers le logement, vers l’emploi, un accompagnement financier, pour la prise en charge des enfants, beaucoup plus homogène et beaucoup plus simple pour les victimes", a poursuivi le chef de l'État. Si "beaucoup de ces dispositifs existent", "il faut à chaque fois faire une démarche différente", a-t-il regretté, déplorant un "maquis administratif" difficile à appréhender pour les femmes victimes, appelé à être simplifié dans le cadre de cette expérimentation.