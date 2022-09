Violences faites aux femmes chez LFI et EELV : le ministre Olivier Klein réagit

Le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, a réagi suite aux affaires de violences faites aux femmes qui mettent en cause les députés LFI et EELV Adrien Quatennens et Julien Bayou, tous deux également cadres de leur parti respectif. Qualifiant, ce mardi 20 septembre sur LCI, les actes dont ils sont accusés de "fautes insupportables", Olivier Klein a appelé à ce qu'ils prennent leurs responsabilités.