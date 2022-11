Violences faites aux femmes : le budget alloué au numéro d'écoute 3919 va doubler en 2023

Il y a quelques semaines, au début de l'examen du budget, la socialiste Valérie Rabault s'était émue que le gouvernement revoit à la baisse ses objectifs et le taux des appels traités par le numéro d’urgence (75% pour 2023 contre 85% en 2022). Si elle accusait l'exécutif de baisser le budget alloué à l'association - ce qui était faux -, il était vrai de dire qu'en ne l'augmentant pas, le gouvernement ne se donnait pas les moyens de conserver, voire d'augmenter ses objectifs en matière d'appels traités. Françoise Brié, présidente de la FNSF, réclamait d'ailleurs des financements et des "embauches supplémentaires en 2023 pour augmenter le nombre d'écoutantes et augmenter la qualité de service", alors que depuis août 2021, le service est ouvert 24/24h et 7/7j. "Pour stabiliser les équipes et améliorer le recrutement, on a besoin de revalorisation des salaires", avait-elle fait valoir.