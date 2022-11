Violences faites aux femmes : Macron reconnaît "l'obligation de faire mieux"

Emmanuel Macron s'attachera à souligner les progrès réalisés sur ce thème depuis que la lutte contre les violences faites aux femmes a été décrétée "grande cause" de ses deux quinquennats. Plus de 90% des mesures décidées à l'issue du Grenelle contre les violences conjugales, fin 2019, sont "complètement mises en oeuvre", se félicite-t-on à l'Élysée, où on cite la possibilité de recueillir les plaintes à l'hôpital ou dans un "tiers lieu", le financement de nouvelles structures d'accueil pour les femmes, ou la multiplication des dispositifs de prévention comme les "téléphones grave danger" (4367 ont été déployés à ce jour selon le ministère de l'égalité femmes-hommes) et les "bracelets anti-rapprochement" dont 919 sont actifs aujourd'hui.

Le chef de l'Etat devrait souligner le travail du ministère de l'Intérieur dans cette lutte, en travaillant sur un meilleur accueil des victimes et la formation de policiers et gendarmes dédiés aux violences intrafamiliales et sexistes et sexuelles.