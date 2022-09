Violences faites aux femmes : que sait-on des affaires qui touchent LFI et EELV ?

Les affaires et les révélations de violences faites aux femmes se succèdent à gauche. Ces derniers jours, deux médiatiques responsables politiques sont accusés de violences envers une ex-compagne : le député et ex-coordinateur de La France insoumise Adrien Quatennens, et le patron des députés et secrétaire national d’Europe Écologie-Les Verts Julien Bayou.

Mardi 13 septembre, le Canard enchaîné révèle que Céline Quatennens, épouse d’Adrien Quatennens, a déposé une main courante contre son mari, avec qui elle est en instance de divorce. Contre son gré, cela fuite dans la presse. Dimanche, le député publie un communiqué dans lequel il reconnaît des violences conjugales, notamment une gifle donnée à son épouse ou la confiscation de son téléphone portable lors de disputes. Il décide, en accord avec le parti, de se retirer de la coordination du mouvement politique.

Mais les réactions qui suivent des cadres du parti, et tout particulièrement celle de Jean-Luc Mélenchon qui salue "la dignité" et le "courage" d’Adrien Quatennens à qui il réaffirme sa "confiance" et son "affection", sont très largement critiquées. Elles regrettent plutôt la perte d’un camarade prometteur et compétent que les violences exercées sur sa compagne. Si bien que d’autres, comme la députée de Dordogne Pascale Martin, se sont indignées face à cette "minimalisation des faits".