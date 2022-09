Violences faites aux femmes : Sandrine Rousseau croit Jean-Luc Mélenchon "capable de réfléchir et de bouger" sur le sujet

"J’ai envie de dire à Jean-Luc Mélenchon qu’il a beaucoup évolué sur bien des sujets, notamment sur l’écologie. Il est devenu écologiste en lisant, en comprenant. Et là, c'est le moment de lire et de comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a une colère des femmes, une colère féministe qui monte et qu’on ne peut plus ignorer. On est en train de changer de paradigme, de société", a-t-elle expliqué. "Il a ouvert des meetings sur l’hymne des femmes pendant la campagne. Souvenons-nous de ça", a-t-elle ajouté.