Violences, interpellations... Que s'est-il passé à Brest en marge d'une dédicace d'Eric Zemmour ?

De son côté, Eric Zemmour a incriminé les "antifa", et a jugé que l'intervention de la police avait tardé. "Quand je suis arrivé à 13h00, les premiers antifa ont commencé à m’insulter et à me menacer, la police n’est pas intervenue", a vivement déploré l'ancien polémiste du Figaro et de CNews. "Ils ont attendu 15h00 que les antifa chargent avec une violence sauvage", a-t-il poursuivi, récusant tout "affrontement" entre partisans des deux camps, mais évoquant plutôt des "agressions délibérées, violentes, sauvages, contre des enfants, des jeunes, de vieux, des mamies".

Selon lui, la sous-préfecture "n'a pas fait son travail" et "est indigne". "Soit c’est politique, par hostilité. Soit c’est de la négligence et de la médiocrité. Et dans les deux cas il est coupable", a-t-il encore ajouté, demandant "des explications et des sanctions". La séance de dédicaces était terminée samedi à 19h00. De 100 à 150 sympathisants ont pu entrer et sortir de l'hôtel sous la protection des forces de l'ordre, a indiqué la sous-préfecture. Eric Zemmour, dont la tournée de dédicaces depuis trois mois est accompagnée de manifestations, a assuré vouloir continuer "jusqu'aux vacances".