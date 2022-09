Violences sexistes et sexuelles : justice "classique" versus justice "privée", le débat fait rage

Les cellules d’enquête contre les violences sexistes et sexuelles peuvent-elles se substituer à la justice ? Un responsable politique peut-il être écarté de ses fonctions sur la simple médiatisation d’accusations non prouvées pour lesquelles la justice n’a pas été saisie ? Le débat sur deux types de justices, la "classique" et une autre qui serait "privée", s’est ouvert dans la classe politique dans le sillage des affaires Quatennens et Bayou. Et deux visions s’opposent.

Au cours d’une conférence de presse donnée mardi à son ministère, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti s'est fendu d'un "coup de gueule", selon ses propres termes. Il a dénoncé la création d'une "justice de droit privé qui n’a strictement aucun sens". "La Justice est une institution qu’on ne peut pas mettre de côté. Je suis attaché à la parole des victimes, je suis attaché à la présomption d’innocence, je suis attaché à un certain nombre de grands principes que notre société civilisée a mis des millénaires à élaborer", a-t-il poursuivi.