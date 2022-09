Violences sexistes et sexuelles : Renaissance annonce la création d'une cellule interne

Alors que la classe politique est traversée par plusieurs affaires de violences sexistes et sexuelles, Marlène Schiappa a annoncé la création d'une nouvelle structure au sein de Renaissance pour prévenir ces violences et recueillir la parole des victimes. Si une cellule interne existait déjà au sein de La République en Marche, son fonctionnement est renouvelé avec l'idée "d'apprendre des erreurs des autres et des nôtres", comme elle a pu le souligner dans un entretien au Parisien.