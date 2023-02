L'enquête pour agression et harcèlement sexuels contre Eric Coquerel classée sans suite

Le parquet de Paris avait ouvert le 12 juillet une enquête préliminaire pour agression et harcèlement sexuels. Eric Coquerel, qui conteste ces accusations, avait refusé de s'exprimer sur le sujet, affirmant seulement ne pas se sentir "fragilisé" à la tête de la commission des Finances de l'Assemblée par cette enquête. Les investigations, confiées à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP), ont conclu qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments pour qu'Eric Coquerel fasse l'objet de poursuites pénales. "Mme Tissier entend utiliser toutes les voies de droit pour contester ce classement. Elle reste une victime du comportement" qu'elle a dénoncé, a réagi auprès de l'AFP son avocat, Me Etienne Lesage.

Sa cliente avait raconté aux enquêteurs que lors d'une soirée dansante, à l'issue d'une journée de conférences, Éric Coquerel avait eu des "gestes appuyés". "Ses mains étaient collantes et glissaient sur des parties du corps inappropriées (...), il effleurait mes fesses à plusieurs reprises", avait-elle relaté. La militante avait dit lui avoir "fait comprendre qu'il (l)'importunait et (l')indisposait". La soirée se poursuivant dans une boîte de nuit, il l'aurait "prise par la taille et les hanches avec insistance", puis envoyé des invitations à le rejoindre à l'hôtel, selon elle.