Violences sexuelles et conjugales : LFI de nouveau dans l'embarras avec l'affaire Quatennens

Le parti a été confronté à une situation délicate lorsque le dépôt d'une main courante par l'épouse du député a été révélée contre sa volonté, sans plus de précisions sur le contenu de celle-ci. Selon Le Monde, Adrien Quatennens a dans les cinq jours qui se sont écoulés entre les révélations du Canard enchaîné et la publication du communiqué du parlementaire, rencontré plusieurs cadres du parti pour discuter de la situation. S'affrontaient deux positions : en rester là et considérer cette affaire comme privée, ou se montrer intransigeant au sein d'un parti censé être à la pointe dans la dénonciation des violences faites aux femmes. Selon plusieurs confrères, les membres du parti étaient peu prolixes sur le sujet auprès des journalistes, signe de leur embarras.

Après la publication du communiqué d'Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon a été le premier à réagir, dans un tweet largement critiqué depuis. "La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d’Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection", écrit-il sans condamner les faits ni avoir un mot pour la victime. La députée de Paris Sophia Chikirou a eu un discours similaire, écrivant : "Il y a le couple d’amis qu’on aime et qu’on déteste voir se déchirer. Il y a le dirigeant politique, Adrien Quatennens, qu’on admire pour son honnêteté et son abnégation. Laissez-les tranquilles maintenant !"