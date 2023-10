Elisabeth Borne présente les réponses du gouvernement aux violences urbaines : que peut-elle dire ?

Plusieurs ministres accompagneront la cheffe du gouvernement pour faire des annonces, chacun dans leur domaine. La ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé détaillera celles ayant trait au "soutien à la parentalité" et au "rétablissement de l'autorité parentale" ; le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin celles ayant trait à "l'ordre républicain" et le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti "les mesures judiciaires sur la responsabilité parentale et la justice des mineurs". Le ministre délégué chargé du Numérique Jean-Noël Barrot sera aussi présent. Ils devraient annoncer un renforcement des sanctions pour non-respect de couvre-feu et une meilleure prise en charge des plus jeunes pour éviter le décrochage scolaire.

Après les émeutes, Emmanuel Macron avait dénoncé un "processus de décivilisation" et souhaitait "s'atteler à reciviliser". Pour cela il avait cité "le chantier de la famille", "la place de l'école", "l'intégration par l'économie et l'emploi" mais aussi "la régulation des écrans".