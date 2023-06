Violences urbaines : Macron en appelle "à la responsabilité des parents" et pointe le rôle des réseaux sociaux

Le président de la République en a par ailleurs appelé "à la responsabilité" des parents et mis en cause le rôle des réseaux sociaux dans l'embrasement du pays. "J'appelle tous les parents à la responsabilité", a-t-il réclamé. "Il est de la responsabilité des parents de garder les jeunes à domicile. La République n'a pas vocation à se substituer à l'autorité parentale." "Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons, que nous appréhendons et qui seront judiciarisés, mais également de beaucoup de jeunes. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes", a observé le président.