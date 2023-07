Violences urbaines : Laurent Wauquiez demande "une forme d'union sacrée" à Emmanuel Macron

Le président de région a par ailleurs partagé sa vision des violences urbaines, estimant que "cette crise des émeutes" était surtout "le symptôme spectaculaire (de) la désintégration de l'État et de la nation". Selon celui à qui de nombreux commentateurs prêtent des intentions pour 2027, "ces événements n'ont rien à voir avec une crise sociale et encore moins avec la mort d'un jeune, aussi tragique soit-elle. Pour ceux qui ont frappé, pillé et incendié, il n'était qu'un alibi".