Violences urbaines : sanctionner les familles, est-ce possible ?

Outre la preuve matérielle, pour faire appliquer ces articles du code pénal, il faudrait réussir à prouver la volonté des parents de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants ; ou de les pousser à voler. Aussi, le parquet est dans l'obligation d'établir un lien de causalité entre le comportement du mineur et l'éducation des parents. "Comment prouver que le comportement du mineur proviendrait de l'éducation des parents ?", se demande l'avocate interrogée par TF1info.

Pour résumer, "il faudra prouver l'existence d'un lien causal entre le comportement du mineur et l'éducation des parents, prouver que c'est une infraction volontaire, et se mettre d'accord sur l'interprétation et la définition de grands principes comme la sécurité ou l'éducation. Enfin, une fois que le procureur aura réussi à démontrer ça, encore faudra-t-il qu'il n'y ait pas de motif légitime" qui rendrait les parents irresponsables pénalement, comme le fait de travailler de nuit ou d'élever seul(e) ses enfants.

Est-il plus facile de sanctionner les parents d'un point de vue civil ? La circulaire du gouvernement rappelle qu'ils sont civilement responsables des infractions commises par leurs enfants, et donc des dommages et intérêts à payer. En effet, l'article 1242 du Code civil indique que "le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux".