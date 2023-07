Un texte permettant à l'État de "réquisitionner tout ce qu'il veut" a-t-il été voté en secret pendant les violences urbaines ?

Voilà pour l'accusation d'un article passé "ni vu, ni connu". Et quid du fond ? Auprès de TF1info, Jean-Paul Markus, professeur de droit public, relève que cet article n'a pas pour objectif d'étendre le droit de réquisition, mais de l'actualiser. "Le texte actuel remonte à 1959, tandis que le reste du Code de la défense a été modernisé", relève ainsi le directeur de la rédaction des Surligneurs, un collectif spécialisé en legal-checking.

C'est en effet cet argument qui est défendu dans l'étude d'impact, ce document qui présente les éventuelles conséquences d'un texte, déposé le 5 avril. Citant une mission d'information parlementaire déposée en février 2022, ses auteurs expliquent en effet que dans le "triple contexte de crise climatique et écologique, de raréfaction des ressources et de montée des antagonismes entre puissances sur fond de recul de la démocratie et du droit international", il apparait nécessaire pour l'État d'adopter une posture destinée à "laisser aussi peu de place que possible à la surprise stratégique". Or, l'étude d'impact note que le pouvoir de réquisition de l'État repose actuellement "sur une juxtaposition de procédures distinctes". Ce qui, non seulement, rend le texte très imprécis, mais il est jugé également "très englobant". "Le droit des réquisitions est le fruit d'un empilement de textes épars, obéissant à des objectifs et à des procédures qui n'apparaissent ni homogènes ni coordonnés et dont la rédaction semble parfois désuète, sujette à interprétation ou, plus largement, inadaptée aux besoins de l'époque", écrivait le cabinet de la Première ministre.

Dans ces conditions, le projet prévoit de clarifier, préciser, compléter et encadrer davantage les cas de recours au régime des réquisitions, sans qu'il ait pour objet d'élargir les possibilités de mobilisation de la population. Une argumentation qui a en tout cas satisfait la Commission de la défense. Le 7 juin, elle a adopté cet article sans modification.