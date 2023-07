Violences urbaines : le gouvernement "travaille avec assurances et banques" pour accélérer la reconstruction

La nécessité d'aller vite a été mise en avant par le porte-parole du gouvernement : "Il faut aller vite, hors de question d'attendre", a ainsi lancé Olivier Véran. "On a pris une circulaire qui permet d'accélérer un certain nombre de mécanismes", a-t-il souligné, de sorte qu'il soit possible de contourner des procédures potentiellement lourdes, susceptibles de ralentir les travaux.

Sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, la majorité "travaille à un complément législatif", apprend-on, "un texte de loi pour garantir une reconstruction rapide". Pour que ce texte soit adopté dans les plus brefs délais, il n'est pas exclu de demander aux parlementaires de siéger plus longtemps, eux qui voient leurs congés estivaux arriver à grands pas.