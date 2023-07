Violences urbaines : Emmanuel Macron réfléchit à "couper" les réseaux sociaux, l'opposition fulmine

De droite à gauche, l'idée de "couper" les réseaux sociaux n'a pas convaincu. Bien au contraire, elle a suscité l'indignation. "OK Kim Jong-Un", a tweeté laconiquement la cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot, osant la comparaison entre le président français et le dictateur nord-coréen. "Le pays des droits de l'homme et des citoyens ne peut pas s'aligner sur les grandes démocraties chinoise, russe et iranienne", a fustigé, pour sa part, le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.