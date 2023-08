Violences urbaines : Emmanuel Macron veut "accompagner les familles" tout en "les responsabilisant"

Face aux oppositions de droite et d'extrême droite qui ont pointé du doigt un lien entre les violences et l'immigration, le président Macron appelle à "ne pas confondre immigration et intégration", en reconnaissant "très clairement un problème" à propos de la seconde. "Ces émeutes ne sont pas un sujet d'immigration actuelle", considère le chef de l'État. "C'est un sujet plus large de difficultés de certaines villes, de difficultés socio-économiques, de difficultés d'intégration dans certains cas et de fonctionnement de la démocratie à l'heure des réseaux sociaux."