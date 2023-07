Violences en France : Emmanuel Macron reporte sa visite d'État en Allemagne

"Le président allemand regrette l'annulation et comprend parfaitement en raison de la situation" en France, est-il précisé dans le communiqué de la présidence allemande. Frank-Walter Steinmeier "suit avec une très grande attention la situation en France. Il espère que la violence dans les rues va s'arrêter bientôt et que la paix sociale pourra de nouveau être rétablie", est-il ajouté. Selon l'Élysée, "les deux présidents sont convenus de reporter la visite en Allemagne à une date ultérieure".

À Paris, une source a assuré à l'AFP que responsables français et allemands ont maintes occasions de se rencontrer, et qu’une visite d’État était avant tout une manière de célébrer l’amitié franco-allemande. Il n'empêche : ce séjour devait contribuer à relancer le moteur franco-allemand. De multiples tiraillements ont récemment terni l'entente entre les deux pays, du nucléaire aux émissions de CO2 des automobiles, en passant par les relations avec Washington et la conception d'une Europe de la défense redevenue d'une actualité brûlante depuis l'invasion russe de l'Ukraine.