Violences urbaines : Jordan Bardella y voit "une contagion de l'ensauvagement de la société"

Si le gouvernement s'est félicité d'une nuit "plus calme" de samedi à dimanche, après les violences urbaines qui secouent de nombreuses villes françaises depuis plusieurs jours, la situation est encore bien loin de s'apaiser, estime Jordan Bardella. "On ne peut pas parler d'une nuit beaucoup plus calme", a affirmé le président du Rassemblement National ce dimanche 2 juillet, invité dans le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. Assurant qu'une "guerre civile" a déjà éclaté dans certains quartiers, il a accusé le gouvernement de porter une "lourde responsabilité" dans les tensions qui agitent le pays depuis la mort d'un adolescent de 17 ans, Nahel, tué mardi à Nanterre par un policier lors d'un contrôle routier.

"Il n'y a plus aujourd'hui un seul territoire épargné par cette explosion de la violence, il y a une contagion de l'ensauvagement de la société liée à une politique de l'immigration complètement folle. (...) Quarante ans d'immigration ont ruiné ce pays", a défendu l'eurodéputé, évoquant les violences de 2005 et estimant qu'"émeute après émeute, la situation se ressemble et s'aggrave".