Le maire de l'Haÿ-les-Roses ému par le soutien des écoliers de sa ville, après son agression

Invité sur le plateau du 20H de TF1 ce dimanche, Vincent Jeanbrun a confié toute son émotion à la suite des évènements. S'il n'était pas présent à son domicile lors de l'attaque -il se trouvait à la mairie dans le but de la protéger des violences urbaines-, sa femme et leurs deux enfants ont dû prendre la fuite. Le portail d'entrée et la voiture de la famille ont été brûlés. Une enquête pour "tentative d'assassinat" a été ouverte.