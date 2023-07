Violences urbaines : le parlement valide la loi d'urgence pour les travaux de reconstruction

Selon le ministre de la Cohésion des territoires Christophe Béchu, le projet de loi permet de "répondre de manière concrète et limitée non pas aux causes, mais aux conséquences des émeutes" qui ont suivi la mort du jeune Nahel, tué par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre le 27 juin. Les députés du Rassemblement national ont été les seuls à voter contre, critiquant que "la racaille détruit et les Français paient". Les élus de La France insoumise se sont eux abstenus, déplorant l'absence de "réponse immatérielle" aux émeutiers, selon les mots de Raquel Garrido. Le ministre a renvoyé ce sujet de fond à la rentrée prochaine.

Mairies, écoles, postes de police : de Mons-en-Barœul, dans le nord, à Lormont, près de Bordeaux, en passant par Brie-Comte-Robert ou Garges-Lès-Gonesse, en région parisienne, plus de 750 bâtiments publics ont été atteints selon le gouvernement, de manière plus ou moins importante. "Je n'oublie pas les 1000 commerces vandalisés et pillés", a ajouté Christophe Béchu, soulignant que les chiffres "surpassent le triste bilan des émeutes de 2005". Le coût total ne sera pas connu avant fin septembre. "Nous sommes aux côtés de ceux qui doivent rebâtir", a-t-il fait valoir.