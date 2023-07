Violences urbaines : les trois axes du plan du gouvernement pour accélérer la reconstruction des bâtiments

Le second porte sur la commande publique qui passe habituellement par des appels d'offres. "Nous envisageons de supprimer l'obligation de publicité, qui entraîne des semaines incompressibles pendant lesquelles vous devez attendre les offres", a souligné Christophe Béchu. "Nous ne remettons absolument pas en cause la nécessité de faire en sorte qu'il y ait une consultation et une comparaison d'offres différentes", a-t-il toutefois précisé.

Enfin, le troisième article permettra aux collectivités de récupérer la TVA dans l'année en cours sans attendre les deux ans de délai actuel. "Nous créons également la possibilité d'un 0 reste à charge pour les collectivités concernées, en supprimant les conditions minimales de participation" qui est d'au moins 20%, a fini le ministre.