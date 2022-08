Virginie Calmels, ex-numéro 2 de LR, candidate à la présidence du parti

Après Eric Ciotti, c'est au tour de l'ex-numéro 2 de LR Virginie Calmels d'annoncer sa candidature à la présidence du parti. C'est du moins ce qu'elle a déclaré, ce mardi 23 août, au journal Le Figaro. Elle promeut notamment une ligne "équilibrée" et "à l’épicentre des différents courants de LR". Défendant une droite "équidistante d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen" et qui "associe liberté et restauration de la souveraineté", Virginie Calmels, 51 ans, a promis de "donner 'des ailes et de l’air à LR'".

"Je suis candidate à la présidence des Républicains" car "je ne me résigne pas à voir LR enchaîner les défaites et continuer à se rétrécir sans ligne claire", affirme-t-elle, en plaidant pour "renouer avec les déçus de LR". Représentante de la sensibilité libérale au sein de LR, Mme Calmels avait été limogée en juin 2018 par Laurent Wauquiez, alors patron du parti, et en conflit ouvert avec sa numéro 2.