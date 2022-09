Visé par une main courante de sa compagne, Adrien Quatennens se met en retrait de LFI

Adrien Quatennens, dont le patron du PS Olivier Faure a demandé le retrait samedi, revient, dans une lettre publiée via son compte Twitter, sur le contexte du divorce demandé par sa compagne. "Depuis cette annonce de séparation, nous avons eu des disputes", reconnaît-il. "Dans l'une d'entre elles, dans un contexte de rupture de communication entre nous, je lui ai saisi le poignet. Dans notre dernière dispute, probablement celle qui a justifié son choix de déposer une main courante, je lui ai pris son téléphone portable. Voulant le récupérer, elle m'a sauté sur le dos. Je me suis dégagé et, en me relâchant, elle s'est cognée le coude", écrit le député.