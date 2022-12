Le plan d'aide américain risque de "fragmenter l’Occident", prévient Emmanuel Macron

Évoquant l'IRA (Inflation Reduction Act) américain, un programme d'investissements et de subventions de 430 milliards de dollars pour aider les entreprises nationales à assurer la transition énergétique et lutter contre l'inflation, Emmanuel Macron a estimé que le texte risquait de "fragmenter l'Occident". Selon le président français, il pourrait créer "de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe que ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises vont juste se dire ‘On ne fait plus d'investissements de l'autre côté de l'océan’".

Axé principalement sur le climat et les dépenses sociales, le plan prévoit notamment 370 milliards de dollars d'investissements afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030, soit le plus important effort jamais consenti par les États-Unis dans ce domaine. "Ces choix ne peuvent fonctionner que s'il y a une coordination entre nous, si on se décide ensemble, si on se resynchronise", a martelé Emmanuel Macron.