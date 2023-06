Emmanuel Macron, un président "amoureux" de Marseille

L'attaquant parisien Kylian Mbappé a déjà raconté comment, à l'issue de la finale de la Coupe du monde 2018, Emmanuel Macron avait essayé de l'attirer dans la cité phocéenne. "Il a même réussi à placer qu'il faudrait que j'aille jouer un jour à Marseille. Je lui ai répondu que c'était irréalisable !", avait-il raconté, amusé, au Parisien. En mai 2021, lors de son "concours d'anecdote" avec les youtubeurs stars McFly et Carlito, le président avait tenté de faire croire que Kylian Mbappé allait quitter le PSG pour rejoindre le club de la cité phocéenne, appelant le principal intéressé pour confirmer ou infirmer ses dires. "Impossible. Impossible d'aller à Marseille. C'est pas dans notre ADN ça", rigolait l'international français. "N'en faites pas trop non plus, Kylian", ajoutait Emmanuel Macron, taquin.

Mais cette histoire d'amour entre Emmanuel Macron et Marseille est aussi très politique. Ville jeune, métissée et populaire, elle est à l’opposé de ce que représente Emmanuel Macron ; elle lui permet de casser son image de présidents des riches et des élites parisiennes. Elle est également la cité où Jean-Luc Mélenchon a été élu député en 2017, où l'insoumis est arrivé en tête au premier tour de la dernière élection présidentielle (31,12%, devant Emmanuel Macron et ses 22,62%), et située dans une région votant traditionnellement à droite et à l'extrême droite. À l'heure où le président semble également plutôt pencher sur son côté droit que son côté gauche, sa bonne relation avec le maire socialiste de la ville, Benoît Payan, est un atout de plus dans la mise en œuvre de son "en même temps".