Le "pape des migrants", ennemi politique de l'extrême droite catholique

Il embarrasse et agace la droite et l'extrême droite catholique. Le pape François, en visite à Marseille ces vendredi et samedi, a fait du sort des migrants l'un des principaux combats de son pontificat. À son élection en 2013, il avait d'ailleurs effectué sa première visite officielle sur l'île italienne de Lampedusa, celle-là même où la semaine dernière ont débarqué des centaines de personnes en provenance d'Afrique. Un message de charité et d'accueil qui va à l'encontre de la politique migratoire de l'extrême droite et d'une partie de la droite pourtant très attachées aux "racines chrétiennes" de la France et à la religion catholique. Le pape est devenu leur ennemi politique.