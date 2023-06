Marseille, le laboratoire politique d'Emmanuel Macron

Au niveau national, depuis l'automne, ce sont 500 millions d'euros qui sont disponibles pour les établissements souhaitant mettre en place un projet pédagogique spécifique, porté par les directeurs d'établissement, les enseignants, voire les parents d'élèves. En effet, l'"école du futur" permet aux établissements de monter des projets innovants autour de la culture, des langues, de l'environnement ou des sciences en donnant à leurs directeurs la possibilité de participer au recrutement de leur équipe pédagogique. Ils bénéficient aussi de crédits pour l'achat de matériel pédagogique, de mobiliser, et donc le recrutement d'intervenants extérieurs.

Jeudi dernier lors d'un échange avec la presse, l'Elysée a également prévenu que des annonces nationales pourraient être faites "sur ce que peuvent être les axes prioritaires qui permettent d'incarner une politique publique de la ville et des quartiers". "Quand on voit le travail sur les questions de lutte contre le trafic de drogue, ce sont potentiellement des résultats qui intéressent l'ensemble des Français parce que ce sont des techniques qu'on peut dupliquer ailleurs sur le territoire", a poursuivi l'entourage du chef de l'Etat.

Ces derniers mois, Marseille a vu l'arrivée de plus de 300 policiers supplémentaires pour lutter contre le deal, auxquels se sont ajoutés 21 nouveaux agents de la police judiciaire (PJ) et la création de groupes supplémentaires de l'Office antistupéfiants (Ofast). Aussi, depuis mars 2021, trois compagnies de CRS ont été déployées et la moitié des 60 magistrats et personnels judiciaires promis sont en poste.