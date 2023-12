Vœux du 31 décembre 2023 : ce qu'Emmanuel Macron veut dire aux Français

Dimanche 31 décembre à 20 heures, le président de la République adressera ses vœux aux Français. Emmanuel Macron devrait se projeter en 2024 en révélant quelques-unes des grandes réformes qu'il souhaite mener. Il délivrera un message d'unité, "rappelant l'importance de continuer à agir et à avancer collectivement", indique son entourage.

L'exercice est un passage obligé. Dimanche à 20 heures, sur les écrans télé des Français, le président de la République leur adressera ses vœux pour l'année 2024. Avec l'espoir d'une année plus fédératrice et moins mouvementée que 2023, à la fois sur le plan international (guerre Israël-Hamas) et intérieur (réforme des retraites, loi immigration, violences urbaines, inflation). Emmanuel Macron ne devrait pas revenir sur ces événements, déjà abordés en longueur le 20 décembre sur France 5, mais se projeter sur une année qui s'annonce riche en grands événements.

Dans "C à vous", Emmanuel Macron a promis un "nouveau cap" en 2024. "Je veux que l'année prochaine, on aborde de nouveaux grands défis", "dans la continuité" du triptyque "libérer, protéger, unir", a-t-il précisé. Dimanche, le chef de l'État donnera "les axes des principales réformes qui jalonneront 2024", a indiqué son entourage à TF1 et LCI. Parmi elles devraient figurer le très attendu projet de loi sur la fin de vie, l'inscription de l'IVG dans la Constitution et une réforme économique pour parvenir à l'objectif de plein-emploi en 2027. Le président pourrait aussi donner des indices sur son souhait de procéder à un remaniement.

Agir et avancer "collectivement"

Il rappellera "l'importance de continuer à agir et à avancer collectivement" cette nouvelle année. Il insistera sur les grands événements internationaux qui auront lieu en France et aideront à souder le pays, notamment les Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

Le mois de janvier 2024 signera aussi celui de son "rendez-vous avec la Nation". Ce nouvel objet politique est encore flou, mais l'Élysée précise ce vendredi qu'il "s'agira d'une série de rencontres, d'événements, de moments qui jalonneront le mois de janvier". À ce sujet, Emmanuel Macron ne devrait pas en dire beaucoup plus dimanche.