Voici les départements où vont s'installer les 238 nouvelles brigades de gendarmerie

Entre 1 à 4 nouvelles brigades de gendarmerie, dans 98 départements ou territoires de métropole et d'Outre-mer. Le président de la République a dévoilé ce lundi la carte de l'implantation des 238 nouvelles bridages de gendarmerie fixes et mobiles promises en 2022. Initialement, 200 brigades étaient attendues. Comme convenu, elles concernent des zones rurales ou péri-urbaines, où il s'agit de répondre à "l'attente très forte d'une proximité de la police et la gendarmerie" et de "renforcer le maillage territorial" de l'État. Raison pour laquelle aucune ne viendra s'implanter en Seine-et-Marne, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne ou Paris, départements situés en Ile-de-France.

Certaines brigades seront fixes, dotées d'une dizaine de gendarmes, mais la majorité seront mobiles, avec environ six militaires. Elles se déplaceront en camion entre les différentes communes des territoires les plus enclavés de leur département. Elles s'installeront progressivement dès le mois de novembre et jusqu'en 2027. Voici leur répartition.