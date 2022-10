Voiture taguée de Yannick Jadot : pour Sandrine Rousseau, l'eurodéputé "paye la manière dont il présente l'écologie"

"Je pense qu'il paye la manière dont il présente l'écologie, (ça) interroge des manifestants qui, eux, s'engagent pleinement dans ces luttes-là", a déclaré sur BFMTV Sandrine Rousseau. Selon la députée EELV, les manifestants anti-bassines de Sainte-Soline "défendent l'idée que nous ne pouvons plus continuer ce système libéral, capitaliste : on atteint les limites de la planète, c'est ça qu'ils disent et moi je dis : ils ont raison de le dire, nous sommes à la limite de notre système, nous ne pourrons plus agir".