Voitures polluantes : le gouvernement a-t-il assoupli la mise en place des ZFE ?

Lundi, Christophe Béchu a annoncé que sur les 11 agglomérations où les ZFE étaient déjà effectives, 6 respectaient les seuils réglementaires de qualité de l’air en mettant en place les restrictions minimales prévues par la loi, et n'auraient donc plus aucune obligation de renforcer leurs restrictions actuelles. Les 5 autres, à savoir Paris, Lyon, Aix/Marseille, Rouen et Strasbourg, puisqu'elles n'ont pas réussi à atteindre les seuils réglementaires avec leurs mesures, continueront à être soumises à la loi et à son calendrier.

Quant aux agglomérations n’ayant pas encore mis en place de ZFE, le gouvernement a rappelé que la seule obligation prévue par la loi, si elles respectaient les seuils de pollution, serait l'interdiction de circulation des voitures immatriculées jusqu’au 31 décembre 1996 (non classés), et ce avant le 1er janvier 2025.