"Vos amis, ce sont les mollahs" : vive réaction d'Éric Dupont-Moretti face aux députés LFI à l'Assemblée

Alors que le député LFI Manuel Bompard déplorait des entorses à l'État de droit en France en marge du conflit à Gaza, le garde des Sceaux lui a répondu à l'Assemblée. "Vos amis, ce sont les mollahs" : a notamment lancé Éric Dupont-Moretti, très remonté. "Personne n'est au-dessus des lois", a-t-il ajouté, en référence à l'audition par la police de Mathilde Panot pour "apologie du terrorisme".

Cheffe du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot a annoncé avoir été convoquée ce mardi par la police pour "apologie du terrorisme". Une audition qui intervient dans le cadre d'une enquête qui aurait été ouverte à la suite d'un communiqué du groupe parlementaire publié le 7 octobre dernier.

C'est dans ce contexte que le député LFI Manuel Bompard a attaqué le gouvernement à l'Assemblée nationale. Il a pointé du doigt un "autoritarisme qui se déplace sur le terrain des idées" et un pouvoir qui viendrait "saper les fondamentaux de l'État de droit".

La justice "dira ce qu'elle a à dire en toute indépendance"

Pour répondre à cette charge contre la politique gouvernementale, c'est le garde des Sceaux qui a pris la parole dans l'hémicycle. "La justice, vous l'aimez collée contre le mur par la violence de Mélenchon", a lancé Éric Dupont-Moretti au parlementaire, une séquence à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.

Le ministre a remonté le temps et rappelé qu'après "le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas", il a pris "une circulaire pour que l'on puisse réprimer les propos antisémites qui se sont développés" en France. Une circulaire que LFI dénonce, mais que le représentant du gouvernement assume à 100%.

"Il y a les opinions et celles de vos nouveaux amis d'extrême droite, et il y a les autres : celles qui conduisent devant les tribunaux ou dans les commissariats de police", a affirmé Manuel Bompard. Des propos contre lesquels Éric Dupont-Moretti s'est élevé. Haussant la voix, il a nié toute forme d'instrumentalisation de la justice. Cette dernière "a été saisie et elle dira ce qu'elle a à dire en toute indépendance", a-t-il certifié.

Dans une assemblée agitée, il a poursuivi en s'en prenant directement aux parlementaires LFI. "Vos amis à vous, ce sont les mollahs, monsieur Bompard, vous devriez avoir honte", a-t-il lancé au député. Ces échanges musclés s'inscrivent dans la lignée des divisions entre le gouvernement et les élus insoumis. Ces derniers déplorent une liberté d'expression bafouée et le fait que le soutien au peuple palestinien serait aujourd'hui réprimé. Une référence, entre autres, à la mobilisation des étudiants de la Sorbonne ou de Sciences Po.