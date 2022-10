Budget 2023 : quels sont les amendements des oppositions qui pourraient survivre au 49-3 ?

Il a déjà indiqué qu'il souhaitait enrichir le texte, et la Première ministre en a notamment discuté ce lundi avec les trois présidents de groupes de la majorité. Le gouvernement, qui continue de clamer qu'il est pour la concertation, souhaite ainsi éviter les procès en passage en force (qui devraient tout de même lui être fait).

Ainsi, il devrait conserver la hausse du plafond de crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants de moins de six ans, à 3500 euros par enfant à charge, contre 2300 euros aujourd'hui. Il souhaiterait également soutenir la baisse de la fiscalité des petites entreprises, en conservant un amendement proposant d'augmenter le plafond des bénéfices soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15%. "Pour les petites PME, il faut baisser encore le niveau d'impôts, parce qu'elles sont confrontées à la crise énergétique, elles ne peuvent plus payer leur facture énergétique", avait souligné le ministre de l'Économie Bruno Le Maire lundi sur BFMTV, dans une main tendue au MoDem et aux Républicains, en faveur de cet amendement.