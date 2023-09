Budget : l'exécutif prévoit "probablement une dizaine de 49.3", avance le ministre des Comptes publics sur LCI

Six mois après celui sur la réforme des retraites, l'exécutif a dégainé de nouveau l'article 49.3, très probablement le premier d'une longue liste, faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pour la 12e fois, la Première ministre Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement dans la nuit de mercredi 27 à jeudi 28 septembre dans l'hémicycle sur une loi de programmation des finances publiques sur trois ans, adoptée ainsi sans vote. Si le rejet du texte par les oppositions n'était "pas une surprise", "on ne peut pas rester sans texte budgétaire, sans celui-ci qui nous projette sur trois ans", a justifié le ministre chargé des Comptes publics, Thomas Cazeneuve, invité de LCI ce jeudi. Défendant un texte "indispensable", il a expliqué qu'"une dizaine de 49.3" devraient encore suivre cet automne, comme ce fut le cas l'an passé.

"On a constaté que les oppositions ne voulaient pas voter le budget, je ne leur reproche pas, mais nous avons besoin d’un budget pour le pays, pour faire fonctionner la France, payer nos agents publics, nos hôpitaux...", a souligné le successeur de Gabriel Attal, fraîchement arrivé au gouvernement lors du remaniement de cet été. "On a besoin de savoir où l'on va", "c'est notre responsabilité", a-t-il insisté, accusant au passage les oppositions de ne pas "proposer un budget alternatif". "D'un côté, à gauche, on dit 'halte à la cure d'austérité' alors même que nous n'avons jamais autant investi sur la transition écologique et l'éducation, et à droite on appelle à couper davantage dans les dépenses sans jamais nous dire où", a-t-il fustigé.