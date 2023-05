L'Assemblée nationale favorable à l'obligation du drapeau européen devant les mairies françaises

Le texte, inscrit à l'agenda le 9 mai à l'occasion de la journée de l'Europe, mais voté seulement cette nuit, comporte des exceptions qui ont été ajoutées par des amendements de dernière minute. Ainsi, seules les mairies de plus de 1500 habitants devront hisser le drapeau européen à leur fronton et celui-ci pourra être affiché à proximité de la façade. Cet amendement répond aux oppositions, qui ont dénoncé une mesure "coûteuse pour les mairies" et "en décalage avec les attentes des Français". Sans surprise, le RN s'est fermement opposé au texte. Selon l'élu Jean-Philippe Tanguy, "il n’y a que trois couleurs face auxquelles les Français s’inclinent : le bleu, le blanc et le rouge".

Les députés ont également un amendement pour garantir dans toutes les mairies la présence du portrait officiel du président de la République, aujourd'hui pas obligatoire, mais dont l'usage est répandu. Et puis une obligation d'apposer la devise Liberté, Égalité, Fraternité sur la façade des mairies ou d'afficher la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen à l'intérieur des bâtisses.