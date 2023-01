Vous êtes nés entre 1961 et 1973 : à quel âge partirez-vous à la retraite ?

Pour les Français nés entre septembre et décembre 1961, l'âge légal de départ à la retraite sera repoussé de 62 ans à 62 ans et 3 mois, prévoit le projet de loi. Pour bénéficier d'une pension à taux plein, il leur faudra cotiser 169 trimestres (42 ans et 3 mois), contre 168 dans le modèle actuel. Et ainsi de suite pour les générations suivantes.

1962 : départ à la retraite à 62 ans et 6 mois avec 169 trimestres pour un taux plein.

1963 : départ à la retraite à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres pour un taux plein.

1964 : départ à la retraite à 63 ans avec 171 trimestres pour un taux plein.

1965 : départ à la retraite à 63 ans et 3 mois avec 172 trimestres pour un taux plein.

1966 : départ à la retraite à 63 ans et 6 mois avec 172 trimestres pour un taux plein.

1967 : départ à la retraite à 63 ans et 9 mois avec 172 trimestres pour un taux plein.

1968 et après : départ à la retraite à 64 ans avec 172 trimestres pour un taux plein.

À noter que ces âges de départ ne prennent pas en compte plusieurs cas particuliers annoncés mardi par la cheffe du gouvernement, comme les carrières longues ou la pénibilité. Les Français ayant commencé à travailler tôt pourront toujours prendre leur retraite à taux plein de manière anticipée, tout comme ceux exerçant des métiers comprenant des critères de pénibilité ou exposés aux risques. En ce sens, un simulateur officiel est disponible pour déterminer précisément la date de votre départ en retraite en fonction de votre situation.