Charles III en France : avant le discours du roi au Sénat, les parlementaires ont reçu un petit guide de bienséance

Le document explique, par exemple, qu'il est possible de "commencer à servir les boissons" avant l'arrivée de "Leurs Majestés", qu'il est possible de porter ou non des "vêtements de couleurs particulières", que "les chapeaux et les gants sont entièrement facultatifs". Ou encore qu'il "ne faut pas attendre à ce que Leurs Majestés mangent ou boivent tout ce qui leur est proposé".