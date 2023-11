Voyage à Tahiti d'Anne Hidalgo : une association anti-corruption porte plainte contre X

La maire de Paris Anne Hidalgo est critiquée après un voyage réalisé en Polynésie française début octobre. Une association anti-corruption a déposé plainte contre X ce mercredi pour détournement de fonds publics après ce déplacement polémique. Soupçonnée par ses opposants d'avoir utilisé de l'argent public à des fins privées, l'édile socialiste se défend de toute malversation financière.

Anne Hidalgo pointée du doigt par des militants anti-corruption. La maire de Paris est engluée depuis plusieurs jours dans une polémique portant sur son voyage en Polynésie française, le mois dernier. Annoncé officiellement à l'agenda de l'élue, ce déplacement avait pour objectif de vérifier les installations de site de Teahupoo, à Tahiti, où se tiendront les épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024. Finalement, elle se fait remplacer par son adjoint aux Sports, Pierre Rabandan, évoquant un contexte de "tensions locales" ne permettant pas le bon déroulement de la visite.

L'élue socialiste prolonge alors pendant quinze jours son séjour en Polynésie, en allant rendre visite à sa fille installée sur une île voisine. Un changement de programme qui est aujourd'hui pointé du doigt par l'association AC!! Anti-Corruption, qui a déposé plainte contre X pour détournement de fonds publics après ce voyage. "Immédiatement se pose la question de savoir qui a payé le déplacement", interroge l'association. De son côté, la Ville de Paris assure que ce déplacement était "régulier sur le plan déontologique".

Moqueries au Conseil de Paris

Mais au retour de la socialiste à Paris, la polémique a déjà gonflé. Cette semaine, lors du Conseil de Paris, l'opposition s'en est donnée à cœur joie pour critiquer l'édile à cause de ce déplacement jugé suspect. "Je regrette que ce Conseil de Paris soit pollué une fois encore par les turpitudes de Madame Hidalgo", a ainsi lancé sa rivale Rachida Dati (LR), dans un entretien donné accordé au Parisien. Lors des discussions municipales ce mercredi, le conseiller LR et maire du 17ᵉ arrondissement de Paris a même brandi une bouteille de shampoing de la marque "Tahiti" pour se moquer d'Anne Hidalgo...

Les soutiens de la maire de Paris promettent de leur côté que l'édile a agi de bonne foi. "La maire de Paris a prolongé son déplacement officiel par un temps privé intégralement pris à sa charge", a ainsi détaillé la semaine dernière l'adjoint aux Sports Pierre Rabandan. "Anne Hidalgo est rentrée le dimanche 5 novembre en finançant son billet. Les billets aller et retour du reste de la délégation ont été pris en charge par la ville de Paris." Anne Hidalgo a toutefois reconnu ne pas s'être rendue sur le site des JO, selon elle, à la demande du président polynésien Moethai Brotherson.

L'association AC!! Anti-Corruption espère en tout cas que la justice ouvrira une enquête pour éclaircir le détail du financement de ce déplacement. "Soit le voyage était officiel, et donc devait être pris en charge par la ville, soit il était privé et devait l'être à titre personnel", est-il ainsi souligné dans la plainte. Dans un communiqué transmis ce mercredi, la mairie de Paris prend acte du dépôt de plainte et précise se tenir "à la disposition de la justice pour fournir tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité."