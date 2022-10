Xavier Bertrand lance son mouvement politique "Nous France"

Issue de son think tank La Manufacture, "Nous France sera une force collective, c'est peut-être ce qui m'a fait défaut", a-il estimé. Envisage-t-il de retenter sa chance comme candidat en 2027 ? "Quatre ans et demi avant, bien sûr que non", a assuré à des journalistes Xavier Bertrand, revendiquant un "rôle de transmission" pour "faire émerger une nouvelle génération". Mais "on a tous une petite idée de la personne qui pourrait porter ces couleurs", a lancé sous les applaudissements le président du conseil de l'Essonne François Durovray.