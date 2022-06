Yaël Braun-Pivet élue présidente de l'Assemblée nationale : une femme au perchoir, ce symbole qui s’est fait attendre

Il n'empêche qu'avec Elisabeth Borne à Matignon et Auroré Bergé présidente du groupe Renaissance, cela constitue une première. Deux autres groupes sont présidés par des femmes à l'Assemblée nationale : celui du Rassemblement national avec Marine Le Pen, et de La France insoumise avec Mathilde Panot. Le groupe écologiste est co-dirigé par Julien Bayou et Cyrielle Chatelain.