Yannick Jadot et Anne Hidalgo utilisent la guerre en Ukraine pour essayer de discréditer Jean-Luc Mélenchon

Ce lundi 28 février dans une interview publiée sur le site de L'Express, Anne Hidalgo estime que "Jean-Luc Mélenchon est devenu l'allié et le soutien de Vladimir Poutine". Elle l'accuse d’être un "agent" qui "a servi les intérêts de Poutine". La maire de Paris le considère comme Marine Le Pen et Eric Zemmour. "En bons populistes, ils ont tourné casaque sur la question ukrainienne, parce qu’ils ont vu que les gens ne les suivaient pas", déclare-t-elle.

Toujours lundi soir devant la direction du PS, elle a déclaré que face à "tous ceux qui ont voulu nous faire douter, nous effacer, nous expliquer que nous étions remplaçables, on voit bien que nous sommes les seuls à tenir ces positions d'équilibre, avec cette vision européenne et internationale", critiquant une nouvelle fois Jean-Luc Mélenchon qui "varie au gré du vent, et qui en fait cherche dans le populisme à capter des électeurs en fonction du moment".

La semaine dernière devant l'ambassade russe à Paris, Yannick Jadot avait estimé que "certains se trompent d’analyse, se cachent derrière un certain relativisme sur les libertés fondamentales et la démocratie, dangereux dans cette période". Alors que ce dernier s’est prononcé pour la livraison d’armes à la Russie, Jean-Luc Mélenchon avait estimé qu’il n’était "jamais en retard d’une bêtise". Delphine Batho, la porte-parole du candidat écologiste, avait répliqué : "Au cœur de l’épreuve, apparaît ainsi au grand jour de façon assumée un accord politique avec les objectifs de Poutine, une complaisance pour les dictatures et un renoncement à défendre la démocratie".