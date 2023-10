À la découverte de la Seudre, le plus petit estuaire de France

À quelques mètres des fermes aquacoles, se situe la Seudre, un fleuve de 68 kilomètres et son estuaire tourné vers l’île d’Oléron. Sur ces berges, on trouve sept villages typiques de Charente-Maritime, comme Mornac. Les touristes viennent y flâner toute l’année avec un arrêt obligatoire pour découvrir la spécialité locale : l’éclade, un plateau de moule fumée aux aiguilles de pins. Plus d'informations dans le sujet vidéo en tête de cet article.