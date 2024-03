Animaux dans les Ehpad : dans cette maison de retraite de Bretagne, ils sont déjà les bienvenus

Les députés ont adopté mardi le texte final de la proposition de loi pour le "bien vieillir". Une mesure retient l'attention : le droit pour les résidents en Ehpad d'accueillir leur animal de compagnie. Cette initiative existe déjà dans certains établissements, notamment à Guingamp (Côtes-d'Armor), où s'est rendue une équipe de TF1.

Chiens, chats, lapins, cochons d'Inde... Voire, plus inattendu, des poules ! À la résidence Kersalic de Guingamp (Côtes-d'Armor), on ne fait pas dans le détail, tous les compagnons à deux et quatre pattes sont les bienvenus. Depuis dix ans, l'établissement accueille en effet les animaux de ses résidents. C'est le cas d'Yveline et Roger qui se sont installés dans cet Ehpad il y a sept mois, accompagnés de leur petite chienne, prénommée "Tchoup". "On l'a quand même depuis dix ans. On n'allait pas la laisser. Tant qu'on pourra s'en occuper, on va la garder", assure Yveline dans le reportage de TF1 ci-dessus. Quant au personnel, il est ravi. "Nous, on est toujours content de voir le chien dans le couloir avec Roger. Le matin, c'est le repère aussi pour les collègues", explique un soignant.

La ronronthérapie, ça marche très bien. Rozenn Verbanck, accompagnante éducative et sociale

Certains animaux appartiennent à l'Ehpad. Tout le monde en profite et cela ravive même des souvenirs. "J'ai toujours eu des bêtes autour de moi et quand j'étais jeune, on avait des chèvres, de toutes petites chèvres qui sautaient partout et qui mangeaient les dahlias de maman", se remémore, avec nostalgie, une habitante.

Les encadrants aussi apprécient cette compagnie. "La ronronthérapie, ça marche très bien. On aime bien caresser, que ce soient les habitants, les soignants. Ça nous permet de décompresser", explique Rozenn Verbanck, accompagnante éducative et sociale.

Mais cette cohabitation est-elle toujours facile à mettre en place ? La direction assure y être très attentive. Côté organisation, l'établissement prend en charge ces animaux pour un budget inférieur à 50 euros par mois. Quant aux propriétaires comme Yveline, ils s'acquittent des frais vétérinaires et alimentaires. "Si chacun a le regard sur l'accompagnement des animaux en même temps que l'accompagnement professionnel classique, ça fonctionne", estime Mickael Quelen, adjoint à la direction.

Dans le cadre du vote de la loi pour le "bien vieillir", le droit pour les résidents en Ehpad d'accueillir leur animal de compagnie a atterri sur une version de compromis, entre un droit "opposable" voté par l'Assemblée et un dispositif facultatif voté par le Sénat, comme nous vous l'expliquons dans cet article. Elle a été adoptée ce mardi à l'Assemblée nationale avant un nouveau vote bientôt au Sénat.