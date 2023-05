Battle des CFA : il ne peut en rester qu’un !

Dernière ligne droite pour les 14 équipes d'apprentis engagées dans un défi à la fois motivant et innovant : la Bataille des CFA. Depuis la mi-décembre, ce sont en effet 14 Centres de formation d’apprentis, représentant autant de métiers (et autant de régions françaises), qui ont pris part à la 1re édition de ce concours visant à créer un projet artisanal, chacun dans sa spécialité, autour du thème du développement durable. Une aventure inédite aux vertus pédagogiques et professionnalisantes indéniables puisqu’elle réclame la prise en compte de problématiques environnementales concrètes (comme le travail en circuit court, le recyclage des matières premières, la limitation des gaz à effet de serre ou encore le recours à des process alternatifs de fabrication…). Et qu’elle favorise la créativité et la cohésion d’un collectif focalisé durant plus de 6 mois sur son idée. D’ailleurs, les (bonnes) idées ne manquent pas !