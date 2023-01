Les jeunes apprentis artisans relèvent le défi du développement durable

Créer des boudins remplis de cheveux pour absorber les hydrocarbures dans un port d’Ajaccio, remplacer la mousse hydrophile composée essentiellement de plastique pour les compositions florales, créer un dessert avec des ingrédients de saison et avec une empreinte carbone réduite… trois défis parmi 14 présentés par de jeunes apprentis répartis dans toute la France métropolitaine et à la Réunion dans le cadre de la Battle des CFA. Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat a lancé en décembre dernier ce grand concours mettant en compétition 14 de ses centres de formation avec comme objectif d’y valoriser, autour du thème du développement durable, la diversité des métiers proposés et enseignés et, surtout, mettre à l’honneur ces établissements, leurs apprentis et leurs équipes.

Ils sont futurs peintres, ébénistes, carrossiers, boulangers ou encore chocolatiers, ils représentent la future génération des artisans dont nous aurons besoin, avec en prime une conscience environnementale plus ancrée. Cette centaine d’apprentis engagés dans cette Battle des CFA doit relever le challenge de réaliser, chacun dans son métier, une création artisanale originale qui réponde à une ou plusieurs problématiques environnementales.