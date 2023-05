"Bientôt le bermuda" : un avant-goût d'été dans le Puy-de-Dôme

Lorsque le temps est beau, le moral l'est souvent tout autant : "Ça donne un peu plus d’énergie" ; "C’est génial ! Qu’est-ce que vous voulez de mieux ? Vous savez ce qui manque ? Un rosé et deux glaçons". Avec 25 degrés à midi, les parasols sont les bienvenus pour des terrasses prisées, tout comme le déjeuner sur l’herbe : "Ça fait plaisir" ; "On est dans un endroit où on a de l’herbe, du calme. On est trop bien avec des potes, des gens qu’on aime". Alors autant en profiter, car des orages sont attendus ce week-end.